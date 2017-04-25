消費糾紛首推健身契約 議員要求市府督導
民眾到健身中心消費，最常見的就是契約爭議，桃園市府去年查核全市健身中心的定型化契約，表示只有全真瑜伽健身會館桃園會館、中壢會館及Lamigo那米哥運動會館桃園中山館3家合格，其他都不合格，不合格率近9成，市議員邱素芬要求公開資訊，不要讓消費者再發生糾紛。
邱素芬說，桃園市2016年度消費爭議申訴調解案件最多的類型則是補習，民眾因應就業市場人才需求的變化，透過參加技能、語言補習增進職能的風氣興盛，但技藝型補習班，因補習費用高昂，導致消費爭議案件層出不窮。
不過，補習的消費爭議並不包含健身中心，民眾到健身中心消費，契約爭議也很常見，2016年度健身消費爭議申訴調解案件總和255次，去年體育局會同法務局查核全桃園市45家健身中心的定型化契約，只有3家合格，其他都不合格，不合格率近九成，但體育局卻僅公布合格業者名單。
體育局表示，定型化契約不適用單次收費及計次的健身中心，另外，使用禮券型的健身中心也都不適用，定型化契約不合格的業者，給予限期改善。
(中時)
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