劉世芳110小時搶救 柯旗化故居不拍賣了
被高雄市文化局列為歷史建築的柯旗化故居，可能遭法拍命運；立委劉世芳知悉後緊急協調，終於從刀口下救回，未來將朝建物與土地產權合一，並比照國立臺灣博物館土銀展示館模式，由土銀委託高雄市政府經營管理，以保存高雄市人權重要歷史現場。
劉世芳從21日接獲陳情後，立即發文給金管會、土地銀行等單位，展開搶救柯旗化故居作業，25日下午2:30邀集相關單位協調。
經協調後，土地銀行同意暫緩強制執行，並依據銀行法第75條，朝向以建物抵消土地使用費，進行鑑價與後續程序，預計達成建物與土地產權合一，並比照國立臺灣博物館土銀展示館模式，由土銀委託高雄市政府經營管理，以保存高雄市人權重要歷史現場。
文化局長尹立表示，感謝劉立委辦公室積極關心協助本案，以及土地銀行對於柯旗化故居之重視。
副市長史哲表示，柯旗化故居述說著臺灣人民勇敢面對強權仍勇於追求民主自由的重要見證，更彰顯出柯蔡阿李女士如何在惡劣政治社會環境中，堅毅護守著柯家。柯蔡阿李女士表示希望能妥善保存柯老師在臺灣教育、民主與人權發展之重要證據，由高市府文化局統一營運管理，共同維護保存高雄人權文化資產，以符國內外學界與文化界對於柯旗化先生故居之重視與期待。
柯旗化故居於2004年登錄為歷史建築，並由高雄市立歷史博物館營運管理。1999年因土地使用費爭議訴訟，導致歷史建築可能遭到法院查封拍賣。
1996年，土地銀行控告該批住戶連同柯旗化老師遺孀柯蔡阿李女士等人無權佔用並積欠土地使用費，柯蔡阿李女士等人一審敗訴，後聲請上訴，高等法院裁定土銀勝訴。
(中時)
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