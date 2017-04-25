戴奧辛蛋吃下肚 議員：消保業務太消極

國民黨團議員要求市府必須清楚告知民眾蛋的安全。（甘嘉雯攝）

桃園市有2間彰化王功蛋行下游廠商，市議員認為，市府消保業務太過消極，民眾吃下肚後才公布，許多議員每天都接到詢問如何吃到安全的蛋的電話，國民黨團書記長徐玉樹，要求市府一定要公開對外宣告桃園可以吃到最安全雞蛋，不要造成消費者恐慌，楊朝偉還當場要副市長王明德，法務局長周春櫻等人吃下茶葉蛋。

市議員謝彰文表示，一連串的食安事件包括地溝油、學校營養午餐有機蔬菜發現殘留農藥、含戴奧辛超量的毒蛋事件都重創民眾消費的信心，這顯示政府對於大規模的消費爭議處理顯得牛步、顢頇無能。

議員表示，以彰化王功蛋行賣出戴奧辛毒蛋為例，王功蛋行每星期出貨2400公斤給桃園市永山和立祥蛋行，再供應35家早餐店及小吃店，雖然毒蛋事件被揭發以後，封存、下架1140公斤，大部分毒蛋都已吃下肚，小吃店、早餐店意外成為危害民眾健康的幫凶。

事件發生至今，多位議員表示，未見法務局積極介入調處消費爭議，法務局長周春櫻表示，尚未接獲民眾申訴，議員認為，這種食安事件，法務局不應該被動僅接受申訴，應該要主動出擊，是否有設置專線？是否有提供法律協助，爭取民眾應有的權益？

(中時)