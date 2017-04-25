母女跋涉千里 從非洲到台東尋親
遠從東非馬達加斯加國到台灣的Razafzna、Yang Yuh Jen母女，日前到台東警分局馬蘭派出所中，拜託員警協助找她們的親人。員警詢問之下才知道2人的丈夫及父親姓陽，40年前與農業團前往馬達加斯加工作後就落地生根，卻與台灣的親人失去聯絡，警方展開協尋順利找到他們的親友，讓Razafzna、Yang Yuh Jen感動的表示，真的很謝謝警察的幫忙！
不會講中文的Razafzna、Yang Yuh Jen，到派出所已經累到快說不出話，警員林似穎、張汝婷以英文溝通後，才知道他們受丈夫及父親所託，要到台東尋找親友，但卻遍尋不著。警員陳致廷立即發揮平常綿密耕耘勤區的功力，詢問轄區內的陽性家族，是否有親人40年前到非洲工作？
在員警鍥而不捨的找尋，終於打聽到更生路巷弄間的陽性民眾，有親人隨著農業團到非洲工作就失聯，員警拿著Razafzna丈夫手寫的族譜，確認雙方就是失聯已久的親人，讓雙方都感動不已，頻頻向警方致謝。
Razafzna向警方表示，丈夫在馬達加斯加落地生根後，念茲在茲的就是希望能再回台東尋找親人，但龐大的旅費無法負擔，如今丈夫的身體狀況變差，已經無法負荷長途飛行，尋找親人的意念卻更強烈，因此她才決定帶著女兒代丈夫尋親，經過5次轉機、長途跋涉後才好不容易到台東，還好有警察的協助，他們才能見到遠在台東的親友。
(中時)
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