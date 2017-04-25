新北新埔國中棒球隊 勇奪全國國中聯賽冠軍

新埔國中獲得105學年度國中棒球聯賽硬式組冠軍。（王揚傑翻攝）

新埔國中獲得105學年度國中棒球聯賽硬式組冠軍。（王揚傑翻攝）

新北市新埔國中棒球隊歷經解散、重組，短短3年時間，於本月16日在嘉義棒球場擊敗強敵台南民德國中，勇奪105學年度國中棒球聯賽硬式組冠軍，也是隊史首座冠軍獎盃。

新埔國中校長許淑貞表示，新埔國中棒球隊於103年度重新組隊，僅短短3年時間，能一路過關斬將，殺進冠軍賽，已是跌破大家眼鏡，最終奪得冠軍，要感謝教練何凱翔、黃奕琪及教練團的努力，同學們的付出，以及家長後援會的全力支持，讓我們達成不可能的任務。

何凱翔總教練表示，此次拿到隊史上首座全國冠軍，非常感謝選手們的努力不懈以及堅持到底的奮戰精神。此外也要感謝校方以及後援會給我們強而有力的後盾，讓我們能無後顧之憂的外出比賽。

隊長許復翔說，大家都表現得很好，從預賽拼到冠軍賽，真的很感謝隊友們的努力和教練的指導，得到全國冠軍真的很爽！

(中時)