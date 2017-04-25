蜜糖小貨車90度翻覆排水溝 駕駛無大礙
台南鹽水25日下午70多歲的黃姓女子，駕駛一輛載滿蜜糖的小貨車，在行經後宅防汛道路時，車輛疑似失控衝入一旁深3公尺的大排，黃女一度受困車內，消防局獲報後派遣鹽水消防分隊前往救援，黃女脫困後僅腳部扭傷，送醫並無大礙。
今日下午約1點半一輛2.4噸的小貨車90度翻躺，卡在鹽水後宅防汛道路的大排內，70多歲的黃姓女駕駛受困車內，鹽水消防分隊獲報後，由分隊長陳中和，率隊員翁仲瑩、黃文郝、李偉成、陳柏達、薛育龍、黃崇文等人救援。
黃女因車輛翻覆一度受困車內，消防人員到場後隨即破壞車門，利用大小梯子及長背板等， 將黃女救出，所幸其僅腳部扭傷，送醫急救後並無大礙。
(中時)
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