林智堅赴高雄 請益軌道經驗

大新竹輕軌已納入行政院前瞻建設計畫，新竹市長林智堅（中）25日下午前往高雄，與高雄捷運局長吳義隆（左）、高捷公司副總經理賀新乘坐輕軌請益經驗。（郭芝函翻攝）

新竹市長林智堅（右二）25日體驗高雄輕軌，汲取當地軌道經驗。（郭芝函翻攝）

新竹市長林智堅（右）25日至高雄市體驗輕軌，並拜訪市長陳菊，請益軌道經驗。（郭芝函翻攝）

新竹市長林智堅25日率市府團隊，南下高雄體驗輕軌，並拜會市長陳菊，請益軌道經驗，他說，市府團隊積極向日本北九州市小倉線輕軌和高雄輕軌汲取經驗、收穫滿滿，將全力打造準時、安全，舒適的新竹輕軌，帶給市民便利的生活。

大新竹輕軌計畫，日前獲行政院支持，納入前瞻基礎建設，林智堅馬不停蹄，赴日參訪返台4天，25日又率副市長沈慧虹及多位一級主管35人前往高雄，從前鎮之星站試乘輕軌到高雄展覽館站，針對輕軌建設、營運模式，與高雄市府捷運工程局長吳義隆、副局長周德利等交流。

林智堅說，好的建設需不斷吸收其他縣市的經驗，而高雄市是全台第1個同時擁有空港、海港、高鐵與輕軌的城市，更建設全台首座輕軌，而高捷透過提升運量、多角化經營，以及附屬事業開發，去年轉虧為盈、獲利7400萬，值得新竹輕軌參考。

高雄市政府捷運工程局長吳義隆表示，高雄輕軌運用最新的超級電容技術，全程無架空線，保留完整藍天景觀，此外透過營造舒適安全的人本綠色環境，和友善的大眾運輸轉乘設施，提高市民輕軌使用率。

林智堅表示，在陳菊帶領下，高雄從過去重工業城市轉型為亞洲新灣區，領先全台發展輕軌，是高雄人的驕傲，未來新竹輕軌興建過程，更需要向高雄市捷運工程局請益。陳菊了表達協助意願，也肯定表示，只要一步一腳印，人民一定有感受。

林智堅說，「新竹輕軌計畫」將與高雄輕軌同樣具有交通、通勤、觀光和產業等多元功能，並串連4大核心區域，包括舊城區、竹科園區、高鐵和竹北，落實大新竹生活圈，打破縣市界線，回應人民既有的生活需求，同時解決竹科園區15萬通勤人口天天面對的交通壅塞。

他也分享日本考察經驗，表示日本北九州市小倉線跨座式高架輕軌，採用單軌及獨特的MONO Rail系統，並擁有專用路權，與B型路權的高雄輕軌各有特色，將吸收多方經驗，全力打造完善新竹輕軌。

(中時)