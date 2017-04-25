社區愛享冰箱增據點　香山區助人開跑

新竹市社區愛享冰箱內湖據點，25日在順天宮前舉辦啟用儀式。（郭芝函攝）

響應食物不浪費，新竹市政府社會處陸續建置「社區愛享冰箱」，北區民富據點開辦至今獲廣大效益，25日擴增內湖據點，在香山區順天宮舉辦啟用儀式，凡有需要的民眾，每周二、四、五下午4時至5時，可到場自由拿取，讓大家不再「巴豆妖」。

新竹市社區愛享冰箱，以分享多餘食物、取用需要食物為理念，招募社區願意食物共享的店家或居民，愛享冰箱也辦理食品安全相關訓練課程，志工每天收受食物後，會分裝整理、貼上食用期限，定時檢查冰箱內食物新鮮度，確保食的安全，社會處說，目前3個行政區各設1個據點，未來朝「1聯里1據點」方向努力。

市長林智堅說，社區愛享冰箱在棉花田生機等商家協助下，3月率先開辦的民富據點，已提供1000公斤食物、服務3500人次，25日再擴點至香山區內湖社區，不僅分享各界愛心，更是愛護地球的環保概念，期盼更多社區投入，不僅傳遞珍惜食物，也把新鮮、安全的食材，送到需要者手中，讓新竹市成為典範城市。

社會處表示，內湖社區愛享冰箱據點在順天宮土地公的應允下設立，同時在里長王斌展及理事長王炳南經營下，陸續連結在地企業及商家，如國輝團膳公司及內湖果菜等。未來將由社區志工回收食品、整理，每周二、四、五下午4時至5時開放給有需要的民眾自由拿取，與土地公共同守護社區居民。

(中時)