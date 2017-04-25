胡智為大聯盟首秀 葉君璋讚心理素質強
台灣小將胡智為日前被光芒拉上大聯盟，並於25日光芒對戰金鶯一役首度登板亮相，面對無人出局、三壘有人的危機，用9球就連續解決3名打者，沉穩的投球令人印象深刻，過去曾於2011年亞洲青棒錦標賽與胡智為當過隊友的李宗賢，以及曾任小聯盟教練的富邦悍將總教練葉君璋，一致讚賞他強悍的心理素質。
胡智為今天於8下臨危受命登板，一上場面臨失分危機，卻能接連解決金賢洙、史構普(Jonathan Schoop)、哈帝(J.J Hardy)3名強打，漂亮的完成初登板。李宗賢表示，胡智為是對自己要求很高的人，過去投球氣勢強，不過有時狀況不好時，容易比較急躁，「不過今天看他投球，感覺比以前更沉穩。」
「他一直都為這一刻做好準備！」胡智為用5年時間就走到這步，曾於印地安人小聯盟擔任教練的富邦悍將總教練葉總直言「真的很快」，不過他能有今天的成果，葉總並不意外，「胡智為到美國前，就有找人協助訓練，也一直按照計畫在走，明白如何保持身體狀況、避免受傷，一切的付出都為這一天，今天他投得真的不錯，抗壓性相當好。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。