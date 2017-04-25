胡智為大聯盟首秀 葉君璋讚心理素質強

胡智為後援1局無失分，沉穩投球讓人為之驚艷。(圖／FOX體育家族提供)

台灣小將胡智為日前被光芒拉上大聯盟，並於25日光芒對戰金鶯一役首度登板亮相，面對無人出局、三壘有人的危機，用9球就連續解決3名打者，沉穩的投球令人印象深刻，過去曾於2011年亞洲青棒錦標賽與胡智為當過隊友的李宗賢，以及曾任小聯盟教練的富邦悍將總教練葉君璋，一致讚賞他強悍的心理素質。

胡智為今天於8下臨危受命登板，一上場面臨失分危機，卻能接連解決金賢洙、史構普(Jonathan Schoop)、哈帝(J.J Hardy)3名強打，漂亮的完成初登板。李宗賢表示，胡智為是對自己要求很高的人，過去投球氣勢強，不過有時狀況不好時，容易比較急躁，「不過今天看他投球，感覺比以前更沉穩。」

「他一直都為這一刻做好準備！」胡智為用5年時間就走到這步，曾於印地安人小聯盟擔任教練的富邦悍將總教練葉總直言「真的很快」，不過他能有今天的成果，葉總並不意外，「胡智為到美國前，就有找人協助訓練，也一直按照計畫在走，明白如何保持身體狀況、避免受傷，一切的付出都為這一天，今天他投得真的不錯，抗壓性相當好。」

(中時電子報)