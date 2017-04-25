正修科大畢展作品 入圍2017青春設計節
2017青春設計節上千參賽作品決賽揭曉，共計16組入圍，其中，高雄正修科技大學建築與室內設計系囊括3組，分別是森學主義、圓、新堀江立體式商圈；這3件入圍作品今(25)天也隨著畢業成果展，搶先在美麗島捷運站光之穹頂中庭亮相，引來不少人駐足觀賞。
正修科大建築與室內設計系畢業成果展今天在美麗島捷運站光之穹頂中庭盛大展開，整個廊道陳列55組正修建築系應屆畢業生的傑出設計，除實體呈現外，並搭配3D立體360度旋轉畫面，令人有如置身設計情境。「森學主義」、「圓」、「新堀江立體式商圈」在「2017青春設計節──空間設計類」競賽脫穎而出，成為全場矚目焦點。
校長龔瑞璋表示，建築系畢業生的創作能從全國1千多件參賽作品中脫而出入圍，實在不簡單，藉由捷運美麗島站光之穹頂往來人潮，傳遞正修建築畢業成果特色，業界一看對眼，當下就決定了，對同學日後就業將有很大的幫助。
畢展LOGO意象為建築繪圖中的「GL」標示，展覽主題為「初末、出沒」，指建築興建不論規模或形式都始於GL線、結束於FL線，作為最初與最終定義，也就是建築從虛幻想像，透過學生日夜努力不懈的堅持，夢想成真。
建築系主任蔣曉梅說，55組作品藉由模型、版面、3D動畫多重展示模式，傳達設計精髓，除參加青春設計節，還有青春美展、全國室內空間設計聯合畢業展，展現正修建築與室內設計系對設計的熱忱。展期至4月28日止。
(中時)
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