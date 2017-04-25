舊金山市灣區貴森森 10萬美元年薪算低收入

舊金山的住房及租房價格貴得嚇人，居民承受極大的生活壓力。(美聯社)

10萬美元家庭年收入算多還是少？美國住房及城市建設部公布的2017年收入標準顯示，在華人集聚的加州舊金山市灣區，10萬美元（約台幣301萬）年薪成為低收入。換句話說，住舊金山真的好貴。

美國官方公布這份收入標準，其實是為確定哪些人可以享受政府提供的廉價租屋及住房補貼，以往這些居民通常是窮人、老人和殘障人士等。

2017年收入標準指出，舊金山市（郡）及其南鄰的聖馬特奧郡，四口之家年收入10.5萬美元為低收入家庭，年收入6.58萬美元為非常低收入家庭，3.95萬美元則為極低收入家庭。

舊金山市以南約一小時車程的矽谷所在地聖塔克拉拉郡，四口之家低收入標準是年收入8.47萬美元，非常低為5.97萬美元，極低為3.58萬美元。

舊金山市灣區低收入上限標準，與美國其他城市相比明顯偏高。同樣是四口之家，洛杉磯為7.21萬美元，西雅圖為7.2萬美元，波士頓為7.81萬美元。

根據房地產網站資訊，在舊金山獨立房平均售價為116.7萬美元，1個臥室公寓的月租金均價為3364美元，2個臥室月租均價為4535美元。

(中時電子報)