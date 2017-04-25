鮪魚季、雨汛緊接而來 東港開始清溝

東港鎮公所擔憂光復路大排溝的臭味再度對觀光造成負面影響，25日請來外包廠商整頓汙水下水道，撈出多輛爛掉的腳踏車。（謝佳潾攝）

東港鎮公所擔憂光復路大排溝的臭味再度對觀光造成負面影響，25日請來外包廠商整頓汙水下水道。（謝佳潾攝）

東港鮪魚季來敲門，在地商家蠢蠢欲動盼人潮帶進廣大錢潮，相較之下，鎮公所則心繫鎮容，擔憂去年光復路大排溝的臭味再度對觀光造成負面影響，今天請來外包廠商整頓汙水下水道，竟撈出多輛爛掉的腳踏車及紙板等垃圾，附近居民對此驚訝不已。

「汙泥囤積約有30公分。」清潔下水道的外包廠商說，光復路大排溝旁幾乎都是餐廳，他們所排放的廢水都含有油漬，加上夾雜許多種類的垃圾，當然惡臭薰天，但沒想到挖出來的垃圾堆裡竟然還有爛掉的腳踏車，實在不可思議。

附近居民見到撈上岸的成堆垃圾驚訝不已，同時也對工作中的清潔人員表示欽佩，有民眾說，味道真的很臭，水面還可以清楚見到白色的油漬，但他們還是很敬業地身處其中工作，真的佩服他們，也謝謝他們還給大家一個乾淨的東港。

清潔汙水下水道的工程為期4天，今天是工程首日，下午3時許，鎮長徐志雄親赴現場監工，他說，發展觀光有必要前提，就是要有乾淨、舒適的鎮容，為不重蹈覆轍一定要重視問題所在，加上雨汛將至，下水溝的清汙工程一定要做好。

「給居民一個安全的道路很重要。」他強調，此次重整鎮容不只有清下水道，連道路旁的樹木也加以修剪，去年莫蘭蒂肆虐後，鎮內多處可見倒塌的大型路樹，這對用路人而言相當危險，因此就趁此機會一併最好防災措施，讓居民玩得開心也過得安心。

(中時)