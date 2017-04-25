珊瑚礁生態保育週 墾丁2小時清出180公斤垃圾
台灣珊瑚礁學會、中華民國水中攝影協會及墾管處維持多年的愛海傳統「珊瑚礁生態保育週」，日前在百餘名愛海的潛水志工共襄盛舉下盛大舉行，不到2個小時的淨灘行程，即清出約重180公斤的垃圾，在任務達成之餘也不免再度向民眾呼籲要愛惜生態。
墾管處表示，參與的夥伴除有處室同仁外，還有海洋保育志工、水攝會、潛龍俱樂部、泡泡幫潛水中心、高雄市潛水協會及海玩子潛水等，很多是年年熱情支持的熟面孔，也有關心墾丁海域的新夥伴加入。
而當天早上溫度雖稍低且起風，但仍不減志工們護海的熱情，今年度淨海區域包括出水口、眺石南灣、萬里桐及山海等地，除岸潛另有2隊船潛人員，希望能多為海洋環境盡心。
經過約2小時的海下大掃除後，志工們共計清出約180公斤的垃圾量，內容除廢棄漁繩網、鋁鐵罐、寶特瓶及多種人工用品。墾管處劉培東處長在感謝志工付出之餘，不忘呼籲大家要日日愛護海洋，同時指出墾管處將定期舉辦淨海活動，平日也會安排保育志工進行淨灘淨海工作。
(中時)
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