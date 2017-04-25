生命線協會拍微電影　邰正宵捐吉他義賣

邰正宵擔任生命線公益大使，將陪伴多年的吉他捐出來義賣。（張穎齊翻攝）

邰正宵與得標手作包的理事長呂國寶合影。（張穎齊翻攝）

基隆生命線協會今天邀請正能量歌手邰正宵擔任公益大使，出席協會拍攝的微電影「沒有人是孤單的」首映，也為電影與協會創作主題曲「一起築夢」，大方捐出心愛吉他義賣，為協會募得15萬元，作為生命線的自殺防治經費。

生命線協會成立40年，以1995自殺防治專線幫助許多人。此次微電影「沒有人是孤單的」中由歌手陳思函扮演收音師，在路上遇見經濟壓力沉重、夫妻溝通不良的麵攤夫婦、高學歷低成就的計程車司機，看似自由的工作模式，卻在城市中無目標的遊走，他們的境遇發人省思，也是社會上多數人的真實寫照。

邰正宵表示，他也曾歷經事業、感情的起起伏伏，有好長的一段日子，心靈憂鬱無助。而他這把吉他是陪伴自己走過人生黑暗期，對他來說是無價的，但參加這麼有意義的活動，希望能拋磚引玉，讓更多力量投入。並鼓勵大家「心事說出來，有人能聽你傾訴，你會發現事情不如想得那麼嚴重。」

這次的義賣會中，邰正宵與微電影導演蘇家弘捐出的吉他和手作包，分別由生命線協會志工邱漢光、許素娥，及基隆市新聞記者公會理事長呂國寶高價標得，共募得11萬2000元作為生命線的自殺防治經費。

(中時)