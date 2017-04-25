中尉輔導長性侵小兵和解 獲原諒判緩刑

在憲兵某指揮部擔任勤務支援連輔導長的陳姓中尉，因經常交辦業務給1名任心輔志工的一兵，雙方因此常有接觸，去年5月趁對方躺在寢室床上休息，竟對一兵口交，因陳是長官，被害人不敢拒絕，因此被性侵得逞。案經台北地方法院審理後，合議庭審酌雙方以20萬元和解，依利用權勢性交罪，判陳男有期徒刑8月，緩刑2年。

判決指出，今年27歲的陳姓中尉是在2008年入伍，去年任職北部憲兵某指揮部勤務支援連中尉輔導長；被害一兵擔任連上心輔志工，是輔導長的政戰協辦，負責處理輔導長交辦事項與文書處理，因公務關係受陳男監督。

去年5月9日上午9時許，被害人剛布置完晨報會場，返回輔導長辦公室，坐在與辦公室空間相連的寢室床上休息時，陳先以右手觸碰被害人下體，再隔著褲子以嘴巴觸碰被害人下體，再拉下褲子拉鍊及內褲，對被害人口交。

過程中，被害人因陳男是直屬長官，擔憂遭到處罰沒有反抗，只能隱忍任陳擺布至性侵結束，被害人受侵害後，因恐懼、害怕一直哭泣，且整日心情沮喪、神情異常，陳為了掩飾真相，就在同日下午4點多，開立臨時外出條，讓被害人請假回家。

一兵的家人得知後，告知部隊長官，經該指揮部主動告發。事後罹患壓力障礙併自律神經失調的被害人，也在家人鼓勵下主動向北檢提告，本案因此爆發。北院審理時，陳認罪並與被害人和解，賠償20萬元。合議庭審結全案，依最輕判刑6月的利用權勢性交罪，判陳男8月徒刑，緩刑2年。

(中時)