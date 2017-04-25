交通案件多 泰山車禍處理小組7月成立
新北市泰山區近兩年交通事故件數平均增幅高達2成，地方除希望交通改善，也爭取成立泰山車禍處理小組，新莊警分局將改建泰山分駐所旁、舊泰山戶政事務所建物，全案由新北市警局公開招標中，預計7月世大運舉辦前成立泰山車處小組，屆時民眾不用再遠赴丹鳳處理交通事故。
新莊警分局轄區包括新莊、泰山和林口區，目前有3個車禍處理小組包括上新莊、下新莊和林口，受理A2與A1車禍，今年將會在泰山成立第4個車禍處理小組，就近服務民眾，民眾也不必遠赴位於丹鳳的新莊交通分隊做筆錄或調資料。
新莊警分局表示，泰山區因明志路、泰林路路幅狹窄，且台65快速道路和國道五股交流道與五工路車流交織，事故頻仍，因此成立泰山車處小組，就近受理交通事故。
由於市警局研擬成立林口警分局，希望將泰山改納入林口警分局轄區，日前引起泰山民眾反彈，新莊警分局長張國雄強調，分析泰山區受理案件後發現交通事故為泰山區迫切問題，因此新成立車處小組，即時受理交通事故，提升警方為泰山民眾服務的速度和品質，希望泰山民眾放心。
(中時)
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