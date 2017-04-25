古阿莫被控侵權 呂秋遠：作品像親生子 勿任意凌虐

對於網路名人「谷阿莫」因為在youtube上以簡短數分鐘介紹電影及發表影評，導致片商損失憤而提告侵害著作權一事，呂秋遠今（25）日在臉書表示，身為一個創作者，歡迎各式各樣的批評，但是作品就像是親生的孩子，請不要任意凌虐、殺害他。

呂秋遠假設他自己寫了一部小說「星光」，並且有一位書評叫「古阿奇」來評介「星光」這部小說，內容就是講一個未成年少女，把媽媽跟外婆殺掉，然後陷害媽媽的男友，警察、律師、檢察官、法官都被騙，突顯了小說作者的腦殘。當中的畫面就是，殺人、騙人、再騙人、還騙人，然後，他就死掉了。

此時「古阿奇」可能會用下面這些理由安慰呂秋遠：

1.因為我的推廣，讓你的小說賣得更好。沒有我的評論，你的書會有人看嗎？

2.雖然我沒有買你的小說，使用的版本是簡體字的盜版，但是我都有合理使用。

3.雖然很多人檢舉我，但是我的評論已經被D卡認為是沒問題的，證明我合理的評論非常適當。

4.我沒有營利！我只有收業主廣告費，沒有對讀者收錢。

5.這是我利用你的著作再二次創作，本來就應該受到保護。

但是呂秋遠說看到這些理由會更抓狂，因為：

1.身為一個小說創作者，我在一本書裡，想要講的內容很多，想要傳達的理念也不少，一段話如果就可以瞭解這本書，容我引用Peter Su的話：

「如果可以簡單，誰想要複雜？」你是當我們作者都很閒膩？

2.有些概念就是要鋪陳，你看不懂，不代表不重要。但是當你以為不重要，覺得可以省略我的想法，又不用經過我同意，那是什麼意思？

3.我寧願無名，也不願被踐踏。是的，你大量的、商業的、簡短的、解讀我的作品，對我而言，就是踐踏。

4.即使要主觀詮釋我的作品，你也不能買盜版！

5.你不是二次創作！朕沒給的，你不能要！誰准你拿我的作品去創作賺廣告費了？

呂秋遠表示，身為一個創作者，歡迎各式各樣的批評。但是小說就像是親生的孩子，請不要任意凌虐、殺害他。

(中時電子報)