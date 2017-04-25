空軍航空教育展示館 岡山梓官彌陀門票優惠

空軍航空教育展示館展示各式各樣軍機、戰鬥機。(郭韋綺攝)

位於高雄岡山區「空軍航空教育展示館」委外營運，入內參觀門票200元，當地岡山居民可享優惠，只要150元，但為讓鄉親樂於接近航教館，了解航太知識，在立委邱志偉、劉世芳爭取下，航教館優惠補助將擴及梓官、彌陀區，且優惠券可於眷村文化館再折抵30元消費。

位於高雄岡山區的空軍軍官學校，一直是空軍飛行員的搖籃，從戰後培育捍衛台灣領空的優秀飛官至今。在保家衛國的同時，空軍官校也一直扮演著「好厝邊」的角色，無論是臨近地區排水整治、抽水站設置、飛行音量檢測或是回饋金發放，官校都積極為民眾服務。

為了提升國人對航太科技領域的認知及興趣，達到寓教於樂的效果，並保存國軍珍貴航空文物，空軍也斥資數億打造了「航空教育展示館」，館內展示項目豐富多元，除了有實體飛機展場，也有發動機和武器裝備展示區，並設有多媒體劇場及圖書資訊室，從去年底委外營運至今廣受民眾好評，每月可吸引近萬人次參觀，甚至有不少北部的學校特地選擇該處作為校外教學場地。

此外，為了回饋北高雄鄉親，讓更多民眾享有參觀優惠，邱志偉和劉世芳也邀請受空軍官校委託經營航教館的得意志公司協調，陳秀卿董事長也本於在地企業經營，並視照護提攜家鄉子弟為己身責任，同意將優惠票券的適用對象從原本的岡山鄉親擴大及於彌陀及梓官鄉親，原本每張200元的參觀券，只要設籍岡山、彌陀或梓官的民眾，皆可憑證件購買每張150元的優惠券入場參觀。

劉世芳表示，航空教育展示館的設立與委外經營是大岡山觀光發展的大事。透過此次擴大優惠，陳董事長展現出回饋鄉里的熱誠，相信未來大岡山的觀光定能更上層樓。

邱志偉認為，在擴大優惠對象後，預計航教館的每月參觀人次必定將再增加，有效帶動觀光人潮，促進地方經濟繁榮，觀迎家長帶著小朋友來航教館參觀，讓孩子在輕鬆娛快的環境中學習航太知識。

(中時)