花蓮》一掃土石流陰霾 秀林鄉勤練防災演練
花蓮縣共有168條土石流潛在溪流，危險程度高居全台第三，其中秀林鄉又以27條高居全縣第一，只要遇到颱風或地震等天然災害，居民的生命財產安全飽受威脅，鄉公所昨日舉行土石防災演練，邀請臨近單位共同參與，場面逼真，盼能降低致災風險。
2012年強颱蘇拉曾經橫掃花蓮縣秀林鄉，130毫米的時雨量，導致山區土質鬆落，泥流直衝民宅，居民房舍慘遭土石流掩埋，也成為居民心中永遠的陰影，每逢颱風期，鄰近土石流潛勢溪流旁的村落就會特別提高警覺，此外連帶影響多項重大公共工程。
受邀來指導防災演練的金寶國、金治雄，擔任土石流防災專員長達7年，平時以人工方式設置雨量筒觀測雨勢，緊盯降雨情況，因熟知山區降雨特性，風災來臨更要時刻注意溪流變化，評估狀況趕在第一時間通知民眾撤村。
防災專員屬專業性志工、任期3年，每年均需參加2次教育訓練，金寶國說因資格依據參與度進行篩選，導致許多村民不願意持續投入，他感嘆「沒人出來做又不行」，為了守護各村都有專員駐守目標，還是希望能有更多新血加入。
秀林鄉長許春風表示，秀林鄉地形以山地居多，又位於太平洋地震帶及颱風常經路徑上，導致過去災害發生時，總是成為重災區，與鄰近單位結合防範及預防演練，具備各種防災意識，便能在第一時間配合疏散，降低風災傷害程度。
(中時)
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