推廣彰化安心蛋 現場民眾卯起來搶免費
彰化縣政府聯合農委會官員與彰化縣蛋商、蛋農，今(25)日上午召開記者會推廣彰化安心蛋，為優質彰化蛋掛保證，強調有縣府把關，要消費者安啦！現場擺出大量蛋料理供免費品嘗，許多民眾有備而來、卯起來搶成一團！
縣長魏明谷現場煎蛋、與民代一起大口咬下滷蛋、水煮蛋，記者會還沒結束，魏明谷步下舞台，正準備接受媒體聯訪，舞台邊就已經擠到水洩不通，大量民眾湧上搶蛋，有人還自備保鮮盒、環保蛋，管他生蛋、熟蛋，通通一把抓。
縣府官員拼命大喊，「讓一讓、讓一讓！縣長要接受採訪」，還有人怒斥「拜託大家守秩序」、「這麼多記者在拍，可不可以有水準一點？」；但民眾卯起來搶蛋根本管不了這麼多，你推我擠，淨顧著比較誰拿得多、誰還沒搶到。
最後農業處副處長郭至善靈機一動，端起罪大盤的滷蛋往旁邊走，果然瞬間不少人潮緊跟著他移動，還有人伸出「偷蛋手」搶先一步從他腋下伸長手徒手抓蛋，搶蛋搶到不顧形象，讓他也傻眼，一臉倉皇驚恐。
(中時)
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