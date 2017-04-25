推廣彰化安心蛋 現場民眾卯起來搶免費

彰化縣政府召開記者會推廣彰化安心蛋，縣長魏明谷剛準備接受媒體聯訪，準備搶蛋的民眾就蜂擁而上，場面擠爆幾乎失控。(謝瓊雲攝)

為了搶攻場邊免費品嘗的蛋料理與生蛋，民眾卯起來搶，你推我擠。(謝瓊雲攝)

輸人不輸陣、你搶我也搶，搶到蛋的民眾用雙手徒手抓握住雞蛋後離開。(謝瓊雲攝)

看準彰化安心蛋記者會上，端出許多優質蛋品烹煮而成的滷蛋、茶葉蛋、蛋捲等免費品嘗產品，讓想搶好康的民眾有備而來、虎視眈眈。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府農業處副處長郭至善搶先端起一盤滷蛋想要引開人群為縣長魏明谷開道，迅速跟上的民眾搶功了得，讓他也傻眼，面露驚恐。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府聯合農委會官員與彰化縣蛋商、蛋農，今(25)日上午召開記者會推廣彰化安心蛋，為優質彰化蛋掛保證，強調有縣府把關，要消費者安啦！現場擺出大量蛋料理供免費品嘗，許多民眾有備而來、卯起來搶成一團！

縣長魏明谷現場煎蛋、與民代一起大口咬下滷蛋、水煮蛋，記者會還沒結束，魏明谷步下舞台，正準備接受媒體聯訪，舞台邊就已經擠到水洩不通，大量民眾湧上搶蛋，有人還自備保鮮盒、環保蛋，管他生蛋、熟蛋，通通一把抓。

縣府官員拼命大喊，「讓一讓、讓一讓！縣長要接受採訪」，還有人怒斥「拜託大家守秩序」、「這麼多記者在拍，可不可以有水準一點？」；但民眾卯起來搶蛋根本管不了這麼多，你推我擠，淨顧著比較誰拿得多、誰還沒搶到。

最後農業處副處長郭至善靈機一動，端起罪大盤的滷蛋往旁邊走，果然瞬間不少人潮緊跟著他移動，還有人伸出「偷蛋手」搶先一步從他腋下伸長手徒手抓蛋，搶蛋搶到不顧形象，讓他也傻眼，一臉倉皇驚恐。

(中時)