史瓦濟蘭國王慶壽 我總統特使李大維備受禮遇

外交部晚間表示，外交部長李大維以「總統特使」身分24日出席我國非洲友邦史瓦濟蘭王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）49歲壽誕慶典活動。

外交部強調，李大維夫婦受邀出席慶典及晚宴，全程備受禮遇，並以第一貴賓身分獲安排坐於國王及王母兩側；李大維並依史國禮俗致贈國王3頭牛作為賀禮。

外交部指出，李大維除晉見史國國王恩史瓦帝三世外，另會晤上月26至29日來台訪問的史國總理戴巴尼（H.E. The Right Honorable Dr. Barnabas Sibusiso Dlamini）及外交暨國際合作部長甘梅澤（Hon. Mgwagwa Gamedze）等人。

外交部說，史瓦濟蘭王國為我國在非洲南部之重要邦交國，自1968年與我國建交以來，雙邊合作計畫成果豐碩，高層互訪頻繁，兩國邦誼篤睦。史國政府向全力支持我國參與聯合國、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，並在相關國際場合為我執言。

(旺報)