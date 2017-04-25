橫山屏油桐花綻放5成 隨風墜落猶見4月雪
猶見4月雪！嘉義縣梅山鄉橫山屏休閒園區，區內油桐花已綻放約5成，隨風吹落的油桐花，遍滿地面、草皮與涼亭，唯美景象美不勝收，不少民眾拿起手機捕捉這美麗的瞬間。
現場有4、5位民眾到此遊玩、賞花，並紛紛拿起手機與油桐花自拍，或是坐在涼亭上拍起唯美照，也有人將地上的油桐花擺成愛心狀。從板橋下來嘉義遊玩的遊客曾姓民眾表示，因自己愛好攝影，加上曾在別人臉書看到照片分享，特地來拍美照，他說，遍滿地的油桐花，彷彿看見雪景，相當美麗。
橫山屏休閒園區為梅山鄉玉虛宮的廟產，玉虛宮總幹事張慧鴻表示，該地面積約有2.2公頃，橫山屏休閒園區內的油桐花已綻放約5成，但由於受氣候因素影響，延後綻放，且加上先前颱風攪局，現區內僅剩4、5株油桐花，目前盛開的剛好落在涼亭處，而白色油桐花隨風飄落在草地及涼亭上，形成浪漫、唯美的畫面，令人賞心悅目，因此吸引不少人前來觀賞。
(中時)
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