止咳化痰藥別亂吃 過敏可能要人命！

喉嚨卡痰令人不勝困擾，「止咳化痰」五花八門，但南投醫院指出，食藥署發布藥物安全警訊，含ambroxol或bromhexine常見袪痰成分的藥品，國外有極少數的報告指出，可能會發生嚴重的藥物不良反應，如多形性紅斑、毒性表皮壞死溶解症等嚴重皮膚損害，民眾勿擅自購買藥物！

南投醫院藥劑科主任林鴻昌表示，含ambroxol或bromhexine藥品的不良反應即是藥物過敏，其成因是人類的免疫系統，將藥物誤當作是外來入侵者，所以產生一連串防禦和抵抗攻擊的反應。過敏反應表現的症狀多樣化，輕者皮膚紅腫、搔癢、發疹，嚴重者呼吸困難、皮膚潰爛、過敏性休克或死亡！

藥劑師曾惠敏表示，發生藥物過敏的機率或嚴重度會因年齡、性別、疾病、基因等個體的差異有所不同，所以並非每個人使用該藥品均會產生藥物過敏，也無法準確地預測某人使用某種藥品一定不會產生過敏；通常年輕人和中年成人發生的機率和嚴重度，會比老年人和小孩高，女性高於男性，肝腎不佳者也較易產生皮膚不良反應。

藥物不良反應早期常見的前兆，如皮膚搔癢或紅疹或水泡、喉嚨痛、口腔潰瘍、嘴唇腫、眼睛紅腫或灼熱、發燒等症狀，可能在服藥後數日內發生，也可能在2至3個月才出現，若能及早發現警覺並及早做治療，就可以避免症狀發展成嚴重的藥物不良反應。

ambroxol和bromhexine成分是常見的化痰藥，民眾可能經由就醫，或自行購買取得；南投醫院提醒民眾使用或購買藥品前，應仔細閱讀藥品說明書，或請教藥師該藥品應注意事項，並主動告知醫師或藥師自己是否有藥物過敏史。若使用藥品後，發現感冒症狀未能緩解或變得更加嚴重，或是發生上述嚴重不良反應前兆，應立即停藥品並盡速就醫。

(中時)