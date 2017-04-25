台南補助3電影拍攝 台灣自製動畫《小貓巴克里》暑假上映

台南市政府文化局106年「補助影視業者拍片取景」名單近日核定，共3部電影獲得本年度共600萬元補助，其中，暑假將上映的《小貓巴克里》是少見由台灣自製開發的動畫電影，全片突顯深厚台南在地特色，獲得補助300萬元，是今年獲最高補助的電影作品。

今年獲補助影片為：兔子創意股份有限公司的電影動畫作品《小貓巴克里》，決議補助300萬元整；原子映象有限公司的電影作品《修羅花－彌陀鄉殺人事件》，決議補助200萬元整；以及出日頭電影有限公司的紀錄片作品《北將七》，決議補助100萬。

文化局指出，《小貓巴克里》不僅製作水平整齊、目標觀眾清晰，故事設定也極富創意，也是首部將動畫虛擬場景設定在台南的動畫片，包括火車站、西市場等，符合用影像行銷台南的補助宗旨，因而獲得評審委員一致青睞。

標榜為政治懸疑謀殺類型影片的《修羅花－彌陀鄉殺人事件》則同樣是本土電影少見主題，不僅題材新穎、風格獨特，也深刻反映台灣政商生態，主要在長勝營區及西市場等地取景，本片預計今年秋天上映。

本年度補助唯一一部紀錄片《北將七》，導演黃信堯自2010年起紀錄故鄉－即舊稱「鹽分地帶」的北門、將軍、七股地區，本片片名即取三地之首「北將七」作為片名。黃信堯於2010年拍攝的作品《沈ㄕㄣˇ沒ㄇㄟˊ之島》，曾榮獲「2011年臺北電影獎」百萬首獎及最佳紀錄片獎。

市府自101年開始運作影視支援中心後，除積極協助影視業者來台南拍片取景，也擬定推動影視產業活動，積極提升市民觀影經驗，擴大在地觀影人口。歷年來協助包括電影、電視劇/偶像劇、節目、微電影、廣告/MV、紀錄片、學生畢業製作等等百部影視作品拍攝。

台南市補助影片都有不俗成績，包括在國內締造票房佳績的《總舖師》、公視連續劇《刺蝟男孩》及文學紀錄片《日曜日式散步者》等，將古都的特色行銷到各地。

台南市政府「補助影視業者拍片取景」每年固定於1月收件，歡迎有興趣於台南拍攝影片的業者及早準備拍攝相關事宜，此外市府也提供有拍片取景住宿補助，歡迎拍片團隊就近將台南獨有的美景融入電影、電視或紀錄片，創造城市及拍攝者的雙贏。

(中時)