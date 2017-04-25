通緝犯酒駕騎贓車 台東警方一案三破

因竊盜案被通緝的胡姓通緝犯，日前喝酒後還騎著偷來的機車，而且還沒戴安全帽，台東關山警察分局延平分駐所副所長林嘉祥與同仁開車經過察覺有異，立即將他攔查酒測，酒測值高達1.45MG/L，且發現他被通緝已久、機車還是偷來的，順利一案三破。

胡嫌日前騎乘贓車，在馬路上搖搖晃晃的騎車，要前往分局開會的林嘉祥遠遠的就看到胡嫌未戴安全帽，滿頭白髮十分搶眼，且疑似有喝酒的情況，因此立即攔查並酒測，發現他早就被通緝，且騎的機車前一天就報失竊，因此立即將他移送法辦。

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(中時)