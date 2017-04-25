好東西要與好朋友分享 埤南米賣場上市
台東區農會的埤南米，即日起在全聯及大潤發通路上市，消費者到2個通路，就能買到產自台東的好米。台東區農會總幹事李建通表示，好東西就要與好朋友分享！埤南米從育苗、選種、烘乾、冷藏一貫化處理，要買埤南米不用再跑到台東。
埤南米的產區主要在台東市及卑南鄉，水源來自卑南溪，長年混濁的卑南溪擁有豐富的礦物質及養分，加上沒有工業污染，產出的好米口感香甜、Q彈，讓消費者讚不絕口。
台東區農會表示，全聯與大潤發的通路今年才敲定，商品還有專屬設計，外觀充滿原住民圖騰，全聯通路皆為3公斤真空包裝，大潤發則有3公斤及6公斤的真空包裝，都是產自台東的當期稻作。
區農會強調，為了提升食米品質，區農會精選稻種統一育苗，由專家栽培指導，並以青割方式送至稻穀烘乾中心，經18小時的慢火烘乾，讓水分降至14.5度，再以低溫貯藏、日本精密碾米機械、自動化流程生產埤南米，品質穩定、粒粒晶瑩剔透。
台東區農會碾米廠長莊昇陸表示，目前台東地區種植的品種大多是高雄205、高雄139、4號香米等，以往要買埤南米都要透過經銷商的據點，或是台東區農會的通路，在全聯、大潤發上架後，消費者要購買就更方便。
(中時)
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