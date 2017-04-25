6大保險業者送愛到嘉 受惠6500名中低收入戶者
高錦如/嘉縣報導
嘉義縣政府與嘉義市福安王爺慈善會合作，首次連結6大保險公司，免費為6500名中低收入戶等弱勢族群加保微型保險，減低在意外發時生，讓弱勢家庭多一層理賠保障，少一份經濟支出。
今在創新學院舉行微型保險捐贈記者會，現場由嘉義縣長張花冠、嘉義市福安王爺慈善會及旺旺友聯產險、華南產險、兆豐產險、國泰世紀產險、富邦產險、宏泰人壽共同簽屬保單，三方協力，受惠6500名中低收入戶。
嘉義縣長張花冠指出，凡嘉縣列冊的中低收入戶者，15歲至65歲者及身障中度（含）以下，且自身未購買商業保險者，皆可納保1年期微型保險，並可辦理續保，相當有保障。
張花冠也表示，150萬的經費預算全由這6家保險公司及福安王爺慈善會支付，因此非常感謝民間力量對窮縣的協助，並形容這張得來不易的好「險」，在遭逢意外事故時，能減緩弱勢族群的經濟壓力。
(中時)
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