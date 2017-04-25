6大保險業者送愛到嘉 受惠6500名中低收入戶者

6大保險業者攜手送愛到嘉，今由嘉義縣張花冠（左五）偕同嘉義市福安王爺慈善會副執行長孫鵬程（左四）及6大保險業者共同簽署保單，讓中低收入戶者在發生意外時，有好的理賠保障。（高錦如攝）

高錦如/嘉縣報導

嘉義縣政府與嘉義市福安王爺慈善會合作，首次連結6大保險公司，免費為6500名中低收入戶等弱勢族群加保微型保險，減低在意外發時生，讓弱勢家庭多一層理賠保障，少一份經濟支出。

今在創新學院舉行微型保險捐贈記者會，現場由嘉義縣長張花冠、嘉義市福安王爺慈善會及旺旺友聯產險、華南產險、兆豐產險、國泰世紀產險、富邦產險、宏泰人壽共同簽屬保單，三方協力，受惠6500名中低收入戶。

嘉義縣長張花冠指出，凡嘉縣列冊的中低收入戶者，15歲至65歲者及身障中度（含）以下，且自身未購買商業保險者，皆可納保1年期微型保險，並可辦理續保，相當有保障。

張花冠也表示，150萬的經費預算全由這6家保險公司及福安王爺慈善會支付，因此非常感謝民間力量對窮縣的協助，並形容這張得來不易的好「險」，在遭逢意外事故時，能減緩弱勢族群的經濟壓力。

(中時)