學者建議大陸政協 轉型為英國上議院
25日「從2017年兩會看大陸情勢與兩岸關係」研討會於文化大學舉辦，文化大學教授李炳南建議未來政協可以仿效英國上議院，成為以菁英構成、輔助人大的國會輔助議院，則政協可以將各界的意見輸入兩會議事程序中，各種社會衝突可以得到制度性解決有助降低社會不滿，並助舒緩來自社經底層的政治參與壓力
李炳南指出各國立法為了避免立法草率，在制度上設計了三讀程序，但實踐結果顯示三讀程序無法完全避免議會的自我專橫或民粹傾向，反而是諸如英國議會的兩院制可降低國會的專橫或民粹的影響。李炳南表示目前政協成員也是以遴選產生，跟英國上議院當中的終身貴族產生方式類似。
記者請問李教授因為政協包括大量無黨人士與民主黨派人士，與人大多半由中共黨員組成不同，中共是否能會同意讓政協有更大權力影響其一黨專政？李教授表示他主張的改革是在既有框架下進行，沒有動全國人大，只調整政協，將之納入現有架構，因此具較高可行性。大陸當局如果在未來面對社會參與更強的聲浪時，這是一個可以參考的模式。
(旺報)
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