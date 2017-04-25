兄性侵未成年妹 記不清時間兄獲判無罪

未成年少女小雯（化名）稱從17歲起，哥哥就趁兩人在家獨處時，對她性侵害，並恫嚇「如果你不給我的話，我見妳一次打一次」，小雯曾向母親哭訴，但母親袒護哥哥，阻止小雯報警。新北地院認為小雯對於性侵的時間、次數、過程說詞不一，判處小雯兄無罪。可上訴。

小雯指出哥哥從2011年開始就趁她洗澡或睡覺時對她性侵，雖然有喊救命，但家中除了行動不便無法言語的二伯父外，沒人在家，只能閉著眼睛忍耐。事後曾向母親、三姊及男友哭訴，想要報警將哥哥繩之以法，但遭到母親阻撓。

新北地院認為小雯沒有在案發後就立即告知男友或報警處理，直到8天後才告知身旁友人、割腕自殘，有違常理，且對於性侵次數說法不一致，加上證人供詞不足以確認性侵的真實性，小雯兄獲判無罪。可上訴。

(中時)