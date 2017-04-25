鹿谷鄉農路影響安全及運輸，林明溱允諾盡速改善

南投縣長林明溱（左2），由議員許素霞（右﹜陪同，勘查鹿谷鄉了解基層建設需求。（廖志晃翻攝）

鹿谷鄉多處農路損壞，影響農民安全及農產品運輸，縣長林明溱25日會同縣議員許素霞，會勘農路改善工程，並指示工務處盡速改善。

林明溱表示，鹿谷鄉內許多農路年久失修，甚至嚴重破損，有些則是土石路面沒有封層，每逢雨季泥濘難行，影響農產運輸，且有安全疑慮，為使農民有安全運輸的路，縣府會積極籌措經費盡速設計改善。

許素霞表示，鹿谷鄉民務農維生，農路好壞影響甚鉅，許多農路使用了20多年，早已破損嚴重，卻未曾修護，影響農民安全及運輸，林明溱縣長就任後，不管山多高、路多遠，都親自下鄉了解，積極改善危險農路，讓農民更安全、更便利，行政效率和苦民所苦的用心，受到鄉民的肯定。

初鄉村古蹟農路及改良場農路，將鋪設PC路面及改善排水；秀峰村線浸林道及永隆村蕉林農路，都是筍農主要出入道路，土石路段，每逢大雨泥濘難行，竹筍無法採收運出，造成筍農損失，需鋪設PC路面改善，縣府將徵得台大林管處同意後，盡速設計發包改善。竹林村光復路將刨除原有路面，重新封層。

林明溱也前往文昌國小，了解運動場現況及學校教學需求，並告訴校長邱麗芬，學校如有需要改善的教學設施，可提出計畫報教育處，向中央爭取經費改善。

(中時)