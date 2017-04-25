了解與互信 兩岸一定旺》法媒評論：馬克宏對決勒朋…反菁英大革命？
法國總統大選首輪投票結果出爐！自創中間派「前進黨」的政壇金童馬克宏獲得最高票，這位39歲的金髮帥哥，決選要對上的是第二高票的女版川普，也就是極右派「民族陣線」的對手勒朋。這兩人最大差異在於對歐盟立場不同，媒體說「這兩個局外人，聯手將主流政黨踢出門」，現在變成全球化主義對上民粹主義，改寫法國半世紀來的左右相爭的政治生態。未來的法國會向英國一樣，走向脫歐嗎？
另外，朝鮮半島緊張情勢還未解除，大國的海軍競賽也依舊持續，大陸第一艘國產航母，即將下水，不過下水可不輕鬆，必須天時地利人和三個條件齊備，光是下水的方式就有好幾種。事前準備工作更是大工程，每個細節都有大學問，全球出現不少「航母笑話」，有史上最短命的航母、有最悲情的航母、還有命運最坎坷的航母，而這些航母笑話背後，又有哪些讓人笑不出來的深刻含意？
本集來賓：
黎建南 政治評論員
李永萍 前北市副市長
鄭照新 國會助理
黃敬平 資深軍事記者
北京
崔軼亮 軍事觀察員
(中時電子報)
關鍵字：航母
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