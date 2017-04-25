南韓在台設立境外總統大選投票站
韓聯社25日報導，南韓駐台代表部25日在台北開設旅外選民投票站，讓居住在台灣的南韓人也可參與第十九屆南韓總統選舉投票。此次在台灣登記投票的旅外選民共有2197人。
這是南韓於1992年與台灣斷交以來，首次在台開設大選投票站，也是2009年韓國規定旅外國民擁有投票權後首次在台實施境外投票。根據本月2日修訂的《選舉法》，從本屆大選開始，未設駐外公館的海外地區可在辦理領事業務的辦公室內設置旅外選舉管理委員會，因此沒有與南韓建立正式外交關係的台灣也可實施境外投票。
25日上午，一些居住在高雄市的南韓選民搭乘高鐵來到台北投票站投票，他們一致表示過去在大選季沒有辦法回南韓投票很鬱悶，此次大選可在台灣當地投票讓他們十分感慨。
(旺報)
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