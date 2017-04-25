調查：56％秘書最討厭幫老闆處理私人事務

明天是秘書節，台灣有超過116萬人從事秘書、行政等事務支援工作；台灣最大到府清潔平台潔客幫今公布進行《秘書節大調查》，發現56%秘書最討厭幫老闆處理私人事務或交付不合理的事情，其次討厭的工作是清潔整理工作(32%)，幫同事墊錢(27%)。

在辦公室清潔方面，最容易讓秘書或行政同仁抓狂的前3名，分別是廁所髒亂(26%)、同事個人衛生習慣不好(26%)、冰箱擺滿過期食物(20%)等。

(中時)