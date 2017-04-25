男神劉以豪代言我的美麗日記 買氣激增3成

劉以豪最喜歡敷臉後的水嫩Q彈肌。（我的美麗日記提供）

我的美麗日記自然鑰匙系列，是許多女孩第一片的面膜保養商品。（我的美麗日記提供）

男星劉以豪代言台灣面膜「我的美麗日記」，我的美麗日記熱銷13個海外國家與地區，廣受日韓星馬與兩岸三地消費者喜愛，其中熱銷全球破億的黑珍珠面膜，更是許多女孩第一片的使用的面膜商品。

2017品牌主張「我的美麗，你日記」，表達每個女孩都有屬於自己的美麗，讓人一眼就記住，難以忘記的好膚質，並找來超級暖男劉以豪，成為品牌代言人，暢談自身的面膜保養，與最美麗的心動經驗。

劉以豪承認，擁有水嫩膚質的女生最讓他心動，他說，水嫩好膚質就算沒有上妝也散發透亮的光澤，尤其是敷臉後Q彈水嫩的感覺，讓我有戀愛的心情，想好好的呵護她。

據香港媒體實測報導，我的美麗日記「玻尿酸極效保濕面膜」是台灣製造的受測面膜品牌中，唯一在鉛、水楊酸、paraben類防腐劑、螢光物質均零檢出的品牌。品牌公關表示，新聞報導出來後，我的美麗日記面膜系列銷售在康是美銷售即刻成長10%，到了周末更飆升到50%，而7-ELEVEN門市更是成長達2倍，玻尿酸極效保濕面膜銷售近乎倍數成長，預計夏天跟母親節檔期，可再成長30%。

(中時)