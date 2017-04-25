男神劉以豪代言我的美麗日記 買氣激增3成
男星劉以豪代言台灣面膜「我的美麗日記」，我的美麗日記熱銷13個海外國家與地區，廣受日韓星馬與兩岸三地消費者喜愛，其中熱銷全球破億的黑珍珠面膜，更是許多女孩第一片的使用的面膜商品。
2017品牌主張「我的美麗，你日記」，表達每個女孩都有屬於自己的美麗，讓人一眼就記住，難以忘記的好膚質，並找來超級暖男劉以豪，成為品牌代言人，暢談自身的面膜保養，與最美麗的心動經驗。
劉以豪承認，擁有水嫩膚質的女生最讓他心動，他說，水嫩好膚質就算沒有上妝也散發透亮的光澤，尤其是敷臉後Q彈水嫩的感覺，讓我有戀愛的心情，想好好的呵護她。
據香港媒體實測報導，我的美麗日記「玻尿酸極效保濕面膜」是台灣製造的受測面膜品牌中，唯一在鉛、水楊酸、paraben類防腐劑、螢光物質均零檢出的品牌。品牌公關表示，新聞報導出來後，我的美麗日記面膜系列銷售在康是美銷售即刻成長10%，到了周末更飆升到50%，而7-ELEVEN門市更是成長達2倍，玻尿酸極效保濕面膜銷售近乎倍數成長，預計夏天跟母親節檔期，可再成長30%。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。