大陸制訂民法總則 學者：邁向依法治國
25日「從2017年兩會看大陸情勢與兩岸關係」研討會於文化大學舉辦，台灣競爭力論壇學會理事長龐建國則提到本次兩會一大重點在於通過民法總則，為「全面推進依法治國」立下了一個里程碑。
龐建國指出民法總則可說是民法的前言與大綱，但中共1949年建政以來一直未能制定，只在1986年制定民法通則，雖曾於1954、1962、1979和2001年四度啟動民法制定工作，但前兩次未能取得實際成果；後兩次經過研究之後，決定按照「成熟一個通過一個的思路」，先分別制定民事單行法律，等條件成熟再編民法典。2013年全國人大啟動本次民法總則的起草工作；2016陸續對草案三審，最後於本屆全國人大會議提請審議並表決通過。
龐建國引述江遜與袁瑋婧在《亞洲週刊》的文章意見表示這部民法總則的亮點包括胎兒享有民事權，可以繼承遺產；規定了失能老人等成年人的監護制度；若未成年遭性侵，十八歲之後仍可提起訴訟；保護個人信息；鼓勵見義勇為，非重大過失不承擔民事責任；徵地應給予公平合理補償；損害環境，必須恢復原狀等。
龐建國認為這部民法總則讓大陸民眾獲得更多權益保障，例如隨著城鎮化，許多農村土地被徵收作為農業之外的用途，但是經常會發生地方政府所給的補償不合理，因而導致糾紛或引發抗爭的現象。民法總則做了徵地應給予公平合理補償的規定後，對地方政府濫用公權力強制徵收土地的行為，將形成一定約束作用。
龐建國點出，全國人大委員長張德江也在本屆人大會議閉幕時稱「民法總則貫徹全面依法治國要求，堅持人民主體地位」，呼應了習近平「四個全面」戰略思想中，「全面推動依法治國」的主張。
(旺報)
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