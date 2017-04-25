湖南106名大學生染愛滋 同性傳播形勢嚴峻

25日上午，湖南長沙市嶽麓區疾控中心舉行了「大學疫情通報和骨幹成員培訓」會議，指出大專校院雲集的嶽麓區愛滋病疫情嚴重，截至4月6日，現居地為嶽麓區的愛滋病病毒感染者已達到603人。而嶽麓區轄區內雲集了眾多大學，青年學生人口密集，至4月21日已發現報告為學生的感染者106人。

中國青年網報導，近年來全大陸愛滋病疫情不斷上升，青年大學生正成為受愛滋病影響的重點人群。

2016年1月至10月，全省新報告愛滋病病毒感染者和愛滋病病人4974例，在這一時間段內的報告人群為學生的愛滋病病毒感染者和愛滋病病人179例，其中男性173例，女性6例。

愛滋病的傳播途徑主要為：性接觸、血液、母嬰傳播。資料顯示，性傳播仍是湖南省愛滋病傳播的主要途徑

(旺報)