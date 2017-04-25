徐巧芯想婚了 最快年底嫁男友劉彥澧
不讓立委洪慈庸專美於前，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯向媒體透露，她和男友已經論及婚嫁，預計今年底、明年初要結婚。
根據鏡週刊報導，徐巧芯與男友劉彥澧交往半年多，因為明年底是地方選舉，因此考慮今年底或明年初就結婚，她也向馬英九預約「證婚」，馬英九一口答應。
徐巧芯表示兩人認識3年多，但直至去年下半年才交往，去年11月時雙方就已經見過彼此家長，也有成家的規劃，她還透露男方父母在兩人交往之前就曾向男友推薦徐巧芯。
徐巧芯的男友劉彥澧為大數據分析媒體網路溫度計的總編輯，出身於辯論圈，多次在辯論比賽中獲得最佳辯士的殊榮。
(中時電子報)
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