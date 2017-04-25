華梵美術系畢展 展出33幅摩崖石刻金剛經
私立華梵大學美術與文創學系即日起至5月2日，在中正紀念堂3樓藝廊舉辦《藝想天開》畢業展，展出33條幅仿摩崖石刻金剛經，由8名研究生共同創作的巨型條幅書法布滿整個牆面，氣勢壯觀，也呈現出拓印感，吸引遊客駐足圍觀。
參展研究生郭仁示表示，33幅摩崖石刻金剛經是他與其他7名同學共同構思創作，創作靈感來自於佛祖說法並與弟子互動，作品由教授黃智陽起寫第1條幅《佛說金剛經》，接著每名同學各寫4條幅，從《如是我聞》到《善女子》，總計33條幅，比喻佛陀世界的33天且天外有天。
華梵大學表示，這次參展作品除了仿摩崖石刻金剛經外，還有研究生及大學部學生的書法、彩墨及複合媒材等，歡迎民眾參觀。
(中時)
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