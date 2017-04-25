南華大學全面實施實習 畢業即就業

南華大學行政副校長林辰璋(右三)日前與快活農場股份有限公司胡立三董事長(左三)簽署合作協定書，提升學生就業競爭力，讓學生一畢業即就業。（南華大學提供）

畢業即就業！南華大學為提升學生就業競爭力，全面實施實習制度，目前已與253家企業進行產學合作，日前與快活農場股份有限公司進行產學合作簽約，並計畫在校園農場實施新科技栽種實驗，打造零碳排放、健康無毒綠色環境。

南華大學行政副校長林辰璋與快活農場股份有限公司董事長胡立三簽署合作協定書，未來將共同研發與實驗新種植技術，協力邁向台灣農業智慧「4.0時代」。

董事長胡立三表示，希望延攬新農業技術到校園，吸引新生代願意投入農務，台灣年輕人投入傳統農務意願性低，加上農地大量使用農藥，造成土體嚴重污染，是目前國內農業發展的嚴重問題，盼雙方透過學術界與產學界合作、開發多樣性產品，推廣快活農產理念。

南華大學表示，此次產學合作協議，將促進新科技農業與南華大學自然農業連結，將因應業界農業新發展的趨勢，進行產學合作人才培育，提升學生的專業能力，不僅讓學生畢業即能就業，更能引領台灣農業智慧新革命。

(中時)