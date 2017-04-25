美國輕型攻擊機 標案冷清

美國空軍在物色合適的輕型攻擊機，其中以德士隆的天蠍式最為熱衷，得標可能性也較大。(圖/德士隆公司)

為了節約空中攻擊成本，美國空軍提出OA-X輕型攻擊實驗計畫，希望有單價低、操作成本低的飛機來做為戰場的輔助攻擊任務。不過美國空軍提出的金額很低，所以多數的飛機製造商顯得興趣缺缺。

《作戰飛機雜誌》(combataircraft)網站介紹，美國空軍現在多數的對地攻擊任務是由F-16C戰機來進行，但是美近年國防預算縮水，F-16C偏高的操作成本使美國空軍想用廉價飛機代替，因此向航空工業界提出邀請，希望各家航空公司提出自己的輕型攻擊機，並承諾會購買多達300架的該種飛機，結果洛馬公司與波音公司在第一時間就表明自己並不感興趣，只有畢琪公司(Beechcraft)的AT-6「狼獾」(Wolverine)和德士隆(Textron AirLand)的天蠍式(Scorpion)較有意願，至於內華達山脈公司(Sierra Nevada)的A-29超級大嘴鳥(Super Tucano)還沒有決定。總之，整個標案顯得有些冷清。

之所以航空集團態度如此保守的主要原因是，他們不確定美國空軍是否真的會開標，因為輕型攻擊機的可替代性很高，比如無人機、直升機，或是軍方啟用封存的舊式飛機，比如OV-10野馬式(Bronco)輕攻擊機在阿富汗戰爭中被重新啟用，要是如此，那麼先期的研發與投資就白白浪費了，畢竟美軍對於已得標的軍購案中途取消早已不是新鮮事，因此每個公司顯得特別謹小慎微。

就目前而言，對OA-X標案最積極的是德士隆公司的天蠍式飛機，德士隆公司早已研發許久，早在2012年就開始。天蠍式在去年執行了武器射擊實驗，包括發射是無導引的2.75寸火箭彈以及發射AGM-114F地獄火飛彈。天蠍式的報價是低廉的2000萬美元，每小時的運營成本約為3,000美元。

除德士隆以外，其他競爭者認為美國空軍可以作出決定，而不需要他們的參與。

(中時電子報)