台灣參加WHA？ 陸重申「一中原則」處理

中國大陸外交部發言人耿爽表示，台灣的國際空間問題，一中原則處理有關所有問題。（新華社資料照片）

海協會副會長孫亞夫面對記者詢問台灣今年是否會受邀參加WHA時，表示將以一中原則處理。 （中新社資料照片）

台灣至今仍未收到今年5月22至31日在瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）邀請函，外交部發言人王珮玲今(25)天表示，台灣爭取參與今年WHA不如往常順利。而今日大陸外交部長、海峽兩岸關係協會副會長均表示，將以一貫堅持的「一個中國原則」來處理。

大陸外長耿爽今天在例行記者會中被問到「中國大陸是否允許台灣出席WHA」的問題時說，先前已回答過類似的問題，意即在所謂台灣的「國際空間」問題上，「我們一貫堅持按照一個中國原則處理。

海協會副會長孫亞夫今天則出席在浙江省寧波市寧海縣舉辦的「海峽兩岸紀念潘天壽誕辰120周年大師故里」系列活動開幕儀式，面對記者詢問台灣今年是否會受邀參加WHA時，孫亞夫也表示，將以一中原則處理。媒體還問到，所以有機會收到邀請函，只是上面會附註「一中原則」等文字嗎？孫亞夫對此表示，「我都沒說，這是你說的」。

(中時)