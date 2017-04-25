世大運選手村後續用途 政院盼青創文創長照社福進駐

林揆今天指示各部會審慎評估進駐世大運選手村的可能性，並要求政委張景森加緊協調後續規畫事宜。政院人士表示，選手村共34棟，除出租作社會住宅外，包括青年創業基地，文創產業基地、長照或托嬰社福機構，商業設施等，5月底各部會將提出需求面積。

世大運八月底閉幕後，由台北市府興建的3490戶選手村應何去何從？行政院積極介入協調，並由內政部今天向林揆簡報。由於興建經費來自住宅基金，內政部強調，各部會若有區位需求，必須有償租售，不能無償提供。

官員表示，今年1/11日上路的住宅法修法鬆綁，為消除當地居民對社會住宅的成見，且增進社會住宅公共服務品質，將保留一定空間供作社福服務、長照服務、幼兒園、青年創業空間、社區活動、文康活動、商業活動等必要附屬設施。

官員說，未來世大運選手村有上萬人口進駐，因此社區型的長照日照中心，或托嬰中心，活動中心等社福設施，顯得相當有必要。

政院希望經濟部能在選手村規畫青創聚落，文化部的文化創意產業也可進駐，雖然昨天會中，相關部會提出林口選手村冬天寒冷且風又大，氣候條件不佳等顧慮，不過，林揆仍裁示各部會審慎評估進駐的可行性，尤其是經部的青創基地。

官員說，空總基地主導權要交給文化部，經濟部在花博爭艷館的青創基地空間也難以擴大，因此政院認為林口選手村現有機捷通車等優勢，應可規畫青創團隊進駐。經部初步評估以500坪規畫作青創基地，張景森認為太小兒科。

經部率領青創團隊前往現勘後，相中靠近文化二路較鄰近商業機能的一棟，張景森希望經部可以規畫整棟承租下來作青創聚落。惟機捷林口選手村站下車後，缺乏公車的接駁點，官員認為，新北市有必要釋出公車路線權，輔以接駁公車，配合部會進駐需求，營造便利的交通條件會更具誘因。

內政部表示，若部會有整棟承租需求，會預留人員入住需求空間，不過，提供各部會作為社福、青創、文創或商業等設施規畫，除整棟外，原則以一、二樓為主。

世大運選手村原規畫租售各半，後來立院要求6成出租、4成出售，最後又改變為全部出租作社會住宅。官員說，台北與新北市原有意各分配一半規畫社會住宅，要求無償取得，但內政部並不同意，雙北市最後都放棄。

(工商)