右肩大傷難癒 羅嘉仁只能慢慢等
富邦悍將羅嘉仁去年因肩傷動手術，好不容易狀況回穩，未料今年春訓牛棚練投時，肩膀又出狀況，逼不得已把一切「歸0」重來，至今未在一軍亮相，他25日中信兄弟對戰富邦悍將賽前表示，儘管歸期未定，但如今狀況已經越來越好，「很想趕快回來，不過真的不能急！」
羅嘉仁去年打完12強賽後，就接受手術治療右肩關節唇和旋轉肌，整季報銷；到了今年春訓，他本已經開始牛棚練投，沒想到右肩依舊感到不適，只能再度停下腳步，回歸原點。不過經過休息後，羅嘉仁表示現在已能進行約30公尺的遠投，狀況有逐漸好轉的趨勢。
「很想念跟隊友一起拚的感覺！」羅嘉仁一年多沒有在一軍比賽，相當渴望能快點回到球場，不過他也明白肩傷必須謹慎，現在只能慢慢來，不能急。富邦總教練葉君璋表示，羅嘉仁春訓手很不舒服，現在若手沒問題，調整進度就可以越來越快；不過他回到球場，葉總認為最快也得等到下半季。
(中時電子報)
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