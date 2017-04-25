限塑納綠色塑膠 超商咖啡薄提袋要付費
擴大限塑明年上路，環保署今表示，這次修法取消購物用塑膠袋的材質類別管制，現行超商咖啡會給的「生物可分解塑膠」薄提袋未來不能再免費提供。
但此引來生物可分解業者反彈，他們表示，這種綠色塑膠以玉米、澱粉等生質材料製作，廣泛應用在超商咖啡薄提袋上，統一與全家兩大龍頭超商一年要消耗4億個提袋。
宏力生化科技公司專案經理王舜弘不滿表示，他們的產品都有拿到環保標章，半年後也可以被分解，現在卻被當作跟PVC、PE一樣的規格對待，「而環保署始終提不出具體學理作證，為何要納入生物可分解塑膠，這對生物可分解產業是一種扼殺！」
日前環保署宣布擴大限塑政策，管制對象從現行7大類增為14類，藥粧店(美粧、藥局)、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店等都被納入，今天該署舉辦第二次公聽會，聽取各界意見。
這次修法除增列管制對象，也取消原本有的「塑膠袋材質」與「0.06公釐厚度」條件，未來只要是購物用塑膠袋，不分材質、不分厚度，一律納入。現行的「購物用塑膠袋限制使用對象」只有4P，也就是聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚苯乙烯PS、聚氯乙烯PVC。
不過這波限塑考量使用需要，也把有貨架商品、盛裝魚肉蔬果等生鮮食品、工廠包裝產品、醫療藥袋這四類排除在外。等於民眾在超商買茶葉蛋、熟食、麵包，還是可以有免費塑膠袋可用。
看守台灣協會等環團則認為管制對象太少，要求環保署在下一波要把餐館、服飾店、小吃店也納管。綠色和平海洋專案主任顏寧建議，塑膠袋種類五花八門，環保署應與通路合作增加回收據點，鼓勵消費者重複使用。
(中時)
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