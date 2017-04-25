高雄市高英工商繁星推甄全壘打，12人金榜題名。（高英工商提供）

高英工商雙喜臨門，獲得教育部校務評鑑，在校務行政與專業類科均獲得「優等」評鑑成績；今年科技大學的繁星推薦甄選入學，高英工商參加推薦甄選的12位同學也全數上榜，考上自己夢寐以求的科系。

獲科技大學的繁星推薦甄選的入學的12位同學，全額錄取，分別是汽車科洪愷駿錄取國立臺灣科大；餐飲管理科王思晴、陳渝婷、王怡婷、朱茜汶分別錄取國立餐旅大學、南台科大、樹德科大、嶺東科大；資訊科黃靖哲、戴士程、陳文豪分別錄取國立臺北科大、國立勤益科大、國立屏東大學；電機科蘇冠儒錄取國立高雄第一科大；廣設科沈羿含錄取國立雲林科大；美容科呂小麗錄取樹德科大；資處科劉芷妤錄取美和科大。

其中洪愷駿、王思晴、黃靖哲、沈羿含、蘇冠儒、呂小麗、劉芷妤等7位同學均以第1或2志願錄取；這些同學在國中畢業時會考成績並不理想，進入就讀高英工商後，在各科良好師資的培植下，學生重新調整好心態，努力累積自己的實力，考取多張技術士證照，扭轉了國中畢業時的形象，並在品德教育的耳濡目染，和專業能力的用心栽培下，闖出自己的一片天空。

高英工商各科擁有完善新穎的設備，具備勞動部技能檢定即測即評及發證學術科測試合格考場，配合各科老師均加強輔導技術士證照的考取，讓每位同學於畢業前就能考取一張乙級、三張丙級的技術士證照，培養學生未來就業的實力。

校長陳德松表示，這次教育部校務評鑑榮獲「優等」，及科技大學的繁星推薦甄選入學全額錄取，讓學校在校務行政、專業類科與學生的表現上，均有亮麗的成績與肯定；會繼續努力，讓每位同學發光發亮，創造自己的一片天。

(中時)