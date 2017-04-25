美國有意重啟TTIP 歐盟須表態搶先機

美國總統川普決定撤出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），並有意與歐盟重啟《跨大西洋貿易與投資夥伴關係協定》（TTIP）談判，不過美方也示警，這項談判將面臨來自中國與日本的競爭，歐盟必須證明意願，才能搶先與川普政府達成TTIP的協議。

(旺報)