2017衛武營童樂節 化身大型魔法實驗場

發想自義大利兒歌的幼兒肢體劇場《我們需要一朵花2.0》。（衛武營營運推動小組提供）

全國唯一專為親子及兒童量身打造的藝術節慶活動，2017衛武營童樂節將於7月1日至7月16日展開，網羅國內外一流表演藝術團隊，將帶領小朋友透過探索、冒險、手作，開發自主學習與獨立思考的藝術潛能。，持續美感教育從小萌芽，更成為南臺灣許多家長引頸期盼的年度盛事。

衛武營再度與高雄市政府教育局聯手，串聯高雄童樂地圖，高雄市老師與學童們的戶外藝術裝置將遍布在衛武營園區內，處處都可發現孩子無限的創意與熱情；去年深受大小朋友喜愛的吉祥物花露露與夥伴們今年悉數回歸衛武營，以「花露露的魔法實驗場」為主軸，光影偶戲、黑光劇、音樂劇與肢體互動劇場等豐富多元的黑盒子劇場將輪番上演，4月26日起，劇場演出與工作坊系列將率先起跑開賣。

衛武營邀請不同年齡層的兒童進入充滿創意與魔法的劇場黑盒子，來自澳洲的創意偶戲團影偶博士(Bunk Puppets)用掃把、紙盒、吸管、舊玩具與令人驚豔的煙霧光影效果組合成意想不到的光影偶戲《爆炸銀河系》，不僅顛覆過往對戲偶的認知，更帶小朋友進入一場充滿冒險與驚奇的太空冒險。

而充滿創意的澳門馬蘭拿塔藝術社與黑沙劇團則帶來黑光劇《親親水族館》，以絢爛的舞台效果，營造充滿螢光水母、小魚的水中世界，鼓勵孩子走進舞台，與劇場裡的小魚們交朋友，藉此體驗與探索更多可能。

發想自義大利兒歌的幼兒肢體劇場《我們需要一朵花2.0》，結合各領域美學內涵與肢體運用，透過遊戲、攀爬等肢體及感覺刺激，連結眼睛、耳朵、鼻子、皮膚與大腦，讓五感感知開展，在劇場中寶寶不再只是觀眾，將成為最重要的主體。

童樂節除室內展演外，亦有精彩戶外演出節目，包括親子音樂會、街頭馬戲與舞蹈派對，可愛逗趣的「花露露」人偶也將不定期現身與小朋友們互動。

衛武營281展演場前廳及戶外園區布置各式裝置藝術，讓孩子從玩中啟蒙藝術細胞；今年更延伸開發花露露週邊產品，圓滾滾又多用途的花露露玩偶吊飾、咕嚕咕嚕魔法水結合物理折射讓喝水變得更有趣，配合預購或票根可另享優惠。2017衛武營童樂節購票請上兩廳院售票系統，更多相關活動及購票優惠請上「衛武營童樂節」官方網站查詢，亦可電洽(07)768-0728。

(中時)