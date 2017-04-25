金大與廈門職校攜手 培育報關與物流人才

廈門智源職業培訓學校校長方素蘭（左二）及申悅報關公司總經理李韙（左一）代表簽訂合作意向書。（李金生攝）

廈門智源職業培訓學校校長方素蘭（左）表示，該校培訓的專業人才受到大陸實務界的歡迎。（李金生攝）

金大校長黃奇（右）致贈廈門智源職業培訓學校校長方素蘭（左）紀念品。（李金生攝）

金門大學與廈門智源職業培訓學校今（25）日就國際貿易與海關邊檢相關教育訓練工作達成合作共識，並簽訂產學合作意向書，未來雙方將朝培育報關、貿易與物流專業人才的方向攜手努力。

金大校長黃奇、副校長陳建民與來訪的廈門智源職業培訓學校校長方素蘭及申悅報關公司總經理李韙等人代表雙方簽訂合作意向書，這也是金大與大陸職業培訓學校建立實質合作關係的第1所。

黃奇表示，他曾經走訪中國自貿區廈門片區內各項貿易、物流、碼頭設施與設備，對於自貿區內相關功能與硬體建設留下深刻印象，而貿易過程中所需要的專業職能知識，更是整體運作的關鍵元素。

方素蘭則表示，廈門報關協會所屬會員在兩岸貿易來往過程中提供專業報關服務，而智源職業培訓學校所提供的專業教育訓練規畫，在對於兩岸貨物通關的稅率計算、產業資訊、政策宣達等面向上都有很好的成績，相當受到大陸實務界的歡迎。

黃奇希望透過金大做為一個中介教育平台，做好兩岸教育交流的工作，除發揮金門在兩岸貿易過程中的關鍵角色之外，透過產學彼此互訪、相互學習，也可落實學用合一、降低學用落差，進一步培養出跨域的專業人才，對金大學生的未來職涯發展，預期將有相當助益。

(中時)