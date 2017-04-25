金大與廈門職校攜手 培育報關與物流人才
金門大學與廈門智源職業培訓學校今（25）日就國際貿易與海關邊檢相關教育訓練工作達成合作共識，並簽訂產學合作意向書，未來雙方將朝培育報關、貿易與物流專業人才的方向攜手努力。
金大校長黃奇、副校長陳建民與來訪的廈門智源職業培訓學校校長方素蘭及申悅報關公司總經理李韙等人代表雙方簽訂合作意向書，這也是金大與大陸職業培訓學校建立實質合作關係的第1所。
黃奇表示，他曾經走訪中國自貿區廈門片區內各項貿易、物流、碼頭設施與設備，對於自貿區內相關功能與硬體建設留下深刻印象，而貿易過程中所需要的專業職能知識，更是整體運作的關鍵元素。
方素蘭則表示，廈門報關協會所屬會員在兩岸貿易來往過程中提供專業報關服務，而智源職業培訓學校所提供的專業教育訓練規畫，在對於兩岸貨物通關的稅率計算、產業資訊、政策宣達等面向上都有很好的成績，相當受到大陸實務界的歡迎。
黃奇希望透過金大做為一個中介教育平台，做好兩岸教育交流的工作，除發揮金門在兩岸貿易過程中的關鍵角色之外，透過產學彼此互訪、相互學習，也可落實學用合一、降低學用落差，進一步培養出跨域的專業人才，對金大學生的未來職涯發展，預期將有相當助益。
(中時)
關鍵字：金門大學、報關、廈門智源職業培訓學校、產學合作意向書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。