大陸研建真空懸浮隧道 福建台北12分鐘

全世界第一條跨海真空懸浮隧道，不久的將來可望在大陸浙江舟山海域出現。若技術工程和環境都順利，人們可以搭乘如同膠囊般座艙的磁懸浮列車，在海面下的真空隧道內以超過600公里時速運行，從福建到台北只要12分鐘。

早在20世紀末，當時擔任中科院院長的路甬祥，就已提出建設大陸懸浮隧道阿基米德橋的構想。2014年，西南交通大學建成世界首條真空管道交通實驗系統。

2014年提出建造世界首條跨海旅遊真空飛行巴士，是九州動脈隧道技術有限公司董事長劉子忠的大膽想法。劉子忠不但有世界尖端科技的構想，更要實現海水下真空隧道的夢想。

「他是煙台人，是煙台到大連海底隧道建設讓他有了這個想法。」九州動脈副總經理王敬國表示，劉子忠的目標堅定，就是要建造世界首條海底真空隧道，以海底真空旅遊飛行巴士的建設為跨海旅遊嘗試。已組織的研發團隊，由西南交通大學、浙江大學、國防科技大學等專門人才研發，已獲得多項專利。

中鐵隧道勘測設計院公司是這項計畫的研究單位之一，目前已完成舟山海底真空隧道初步方案研究。專案負責人賀維國表示，普陀海底真空隧道將採用盾構加水下橋技術建造。如果建成，將是大陸國內最長的海底隧道，全長10公里，也是世界首座水下真空隧道。

要實現這項新科技並非天方夜譚。近20年來，大陸已完成500多座各類水下隧道工程，打下不錯根基。賀維國認為，利用大陸現有技術就能修建水下真空隧道，因為真空隧道斷面較小，透過對現有水下隧道技術的改進，就可大幅降低建造成本，加快建設速度，但仍有不少技術難點待克服。

大陸中科院院士孫鈞認為，可以分別興建時速600多公里超高速和時速80公里的中高速列車，作為首條試驗線進行探索。專家指出，目前在大連到長海、蓬萊到長島、平潭到南海鄉、北海到潿州島等地都有機會成為試驗路線。

(旺報)