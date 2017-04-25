咖啡備製學問多 彰化建國科大課程超熱門
彰化的建國科技大學觀光系去年起開設咖啡備製課程，請來擁有英國City & Guilds『國際咖啡調配師』證照的助理教授袁文祥授課，教學生如何泡咖啡、選擇咖啡豆、器具使用與維護、咖啡禮儀等，這門課一推出，立即成為熱門選修課。
不少上班族每天都習慣喝杯咖啡提神，根據台灣咖啡協會統計顯示，台灣人每年咖啡消費金額高達135億元，全台喝咖啡人口有540萬人，根據「Euromonitor」調查顯示，台灣人每天平均喝掉0.034杯的咖啡，在全球排名第72位。台灣隨處可見連鎖咖啡店，不只超商、連鎖超市都紛紛加入咖啡市場大戰，咖啡儼然成了臺灣國民飲料。
高中讀觀光科的觀光系二甲蔡妤汶說，以前學調酒，來到建國科大才學咖啡，如傳統的吸虹式咖啡、原創原味的滴泡式咖啡、香醇濃郁的義式咖啡機的操作，光是一開始的選豆就有很深的學問；二乙的鄭晏妮因就讀員農工休閒農業科，對咖啡樹有基本概念，來到建國科大改念觀光系，去年修了咖啡備製課程就愛上了咖啡，除了考照外還要參加比賽的她，正全力加緊練習準備。
袁文祥說，每種咖啡豆的製作方式不一樣，喝咖啡之前要先採用符合該款咖啡豆的沖泡方式，才能喝到咖啡的好味道。
建國科大觀光系飲調教室目前收藏多種來自各國和各式烘焙法的咖啡豆，如：藍山牙買加、曼特寧、哥倫比亞、巴西、摩卡、瓜地馬拉、哥斯大黎加、越南等等，也有義式烘焙拿鐵、義式烘焙卡布其諾。
他說，每一種都有不同的煮法，風味也各有不同，選修的學生必須熟知如何煮一杯對味的好咖啡，才能通過考核。
(中時)
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